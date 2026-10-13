MODENA Hadir di Summarecon Bekasi, Banyak Promo Menarik

jpnn.com, BEKASI - MODENA menghadirkan MODENA Home Center Summarecon Bekasi di Ruko Sapphire.

Deacy Rosy Pandeirot - Head of D2C Business Development MODENA mengatakan kehadiran gerai ini menandai peresmian MODENA Home Center ke-72 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui ekspansi ini, MODENA menghadirkan lebih banyak solusi home appliances bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

Kehadiran MODENA Home Center Summarecon Bekasi menjadi upaya MODENA memberikan akses terhadap beragam solusi rumah tangga modern.

"MODENA Home Center Summarecon Bekasi menyediakan one-stop solution bagi masyarakat untuk menemukan berbagai kebutuhan rumah tangga dalam satu lokasi. Konsumen dapat menikmati kemudahan berbelanja, mendapatkan konsultasi langsung untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, hingga mengakses layanan purna jual resmi dari MODENA.” ujar Deacy.

Setiap pembelian di MODENA Home Center dilengkapi dengan berbagai kemudahan, mulai dari gratis pengiriman dan instalasi, pilihan cicilan 0%, hingga kesempatan mengumpulkan poin cashback melalui MODENA Life, program loyalitas yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dalam setiap transaksi.

Khusus selama periode pembukaan, konsumen juga bisa menikmati berbagai penawaran menarik eksklusif di MODENA Home Center Summarecon Bekasi.

Mulai dari diskon hingga 26%, diskon upgrade atau trade-in hingga 25%, serta kesempatan mendapatkan produk MODENA Seamless IoT (smart home) dengan harga tebus murah hingga 85%.