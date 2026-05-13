Modena Hadirkan Wastafel Cuci Piring Granit, Jawaban untuk Dapur Aesthetic Anti-ribet

jpnn.com, JAKARTA - Modena resmi menawarkan rekomendasi kitchen sink dari Velvet Series dengan material komposit granit yang dilengkapi finishing matte.

Hal tersebut memberikan tampilan elegan sekaligus low maintenance untuk penggunaan sehari-hari.

Kitchen sink atau wastafel cuci piring menjadi salah satu area dapur yang paling sering digunakan, sehingga penting memilih material berkualitas untuk jangka panjang.

Material granit semakin banyak dipilih untuk dapur modern karena dikenal kokoh, tahan panas, dan memiliki tampilan premium, cocok dengan berbagai desain interior.

Teddy Wijaya, Vice President Marketing Modena mengatakan bahwa kitchen sink bukan hanya elemen fungsional, tetapi juga bagian penting yang memengaruhi overall look dan kenyamanan dapur.

"Kitchen sink terbaru Modena telah menggunakan NeoGranite yang memberikan daya tahan tinggi untuk penggunaan jangka panjang, sementara finishing matte membantu menjaga tampilan sink tetap bersih dan modern dengan perawatan yang lebih praktis. Menariknya, seluruh keunggulan ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat kompetitif,” ungkap Teddy Wijaya, dalam keterangan resmi.

Melalui Velvet Series, Modena menawarkan tiga pilihan kitchen sink granit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapur pengguna, dengan harga mulai dari Rp3 jutaan, termasuk yang paling terjangkau di pasaran.

Bagi dapur minimalis, Quartz Granite Sink Top Mount KS 4151 GTBE hadir dengan desain satu bowl yang compact. Sementara tipe KS 4150 GTBE menawarkan ukuran lebih besar untuk aktivitas lebih intens. Dan tipe KS 4250 GTBE memberikan fleksibilitas dengan desain dua bowl.



Untuk melengkapi tampilan dapur yang seamless, konsumen juga dapat memadukan kitchen sink ini dengan pilihan keran Black Tap Deck-mount Pull Out Mixer KT 4920 PSBK yang hadir dengan finishing matte dalam seri yang sama.