Modena Perkuat Posisi Pasar Lewat ICX Award 2025
jpnn.com, JAKARTA - Modena kembali meraih dua penghargaan Indonesia Customer Experience (ICX) Award 2025 yang digelar oleh Majalah SWA pada Selasa(27/1).
Penghargaan itu raih karena Modena membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen.
Adapun penghargaan yang diraih untuk kategori produk kompor listrik dan water heater, berdasarkan hasil survei customer experience terhadap responden di enam kota: Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
“Apresiasi ini semakin memperkuat posisi kepemimpinan Modena di kategori kompor dan water heater," ungkap Vice President Marketing Modena, Teddy Wijaya dalam siaran persnya, Jumat (30/1).
Dia menambahkan pihaknya ingin berinovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen, termasuk melalui kehadiran fitur Low Power Constant Heat yang menjadikan Modena sebagai brand pertama dan satu-satunya yang menghadirkan teknologi tersebut pada seri terbaru built-in induction hob.
Modena terus memperluas portofolio di kategori water heater dengan menghadirkan total 30 tipe produk.
“Ragam pilihan ini memberikan fleksibilitas yang luas bagi konsumen untuk memilih water heater yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka,” tuturnya.
ICX Award 2025 diberikan berdasarkan pengukuran pengalaman pelanggan yang mengacu pada tiga indikator utama, yaitu Customer Satisfaction Index (CSAT), Net Promoter Score (NPS), dan Net Effort Score (CES).
