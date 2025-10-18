Modena, SOS, dan Como Group Berkolaborasi untuk Hadapi Isu Pangan Lewat Cara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Modena berkolaborasi dengan Scholars of Sustenance (SOS) dan COMO Group guna memperluas dampak di isu pangan melalui inisiatif Modena Food Hub.

Kolaborasi itu dilakukan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia.

Sustainability Lead Modena, Winda Aulia mengatakan pihaknya memahami betul kedekatan dengan isu pangan. Melalui Modena Food Hub, mereka ingin mendorong dampak yang nyata lewat makanan.

"Kami merayakan Hari Pangan Sedunia melalui langkah nyata untuk menyelamatkan, mengedukasi, dan membangun kembali keadilan pangan. Karena itu, kami berkolaborasi dengan Scholars of Sustenance dan COMO Group untuk memperluas dampak bersama,” ungkap Winda Aulia dalam siaran persnya, Sabtu (18/10).

Dia menambahkan pihaknya bersama SOS Indonesia juga menyalurkan lebih dari 200 porsi makanan bergizi bagi siswa SD Negeri 3 Jungutan, Kabupaten Karangasem, Bali, melalui Healthy School Meals Program.



Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan mulai dari proses rescue, produksi, hingga distribusi makanan bergizi.

SOS Indonesia adalah organisasi nirlaba berbasis di Bali yang berdiri sejak 2016 dan berfokus pada pengurangan limbah makanan dan kelaparan.

Melalui inisiatif food rescue, SOS Indonesia mengumpulkan bahan makanan yang tidak terpakai oleh industri, tetapi masih sangat layak konsumsi, untuk diolah menjadi hidangan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan bersama Modena, aksi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memiliki aspek rescue dan edukasi.