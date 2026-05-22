Modena Tancap Gas, 5 Home Center Diresmikan Secara Serentak

jpnn.com, SAWANGAN - Modena menunjukkan keseriusannya di pasar Indonesia dengan membuka gerai Home Center di lima kota dan kabupaten secara serentak pada Jumat (22/5).

Adapun Kelima lokasi tersebut berada di Sawangan, Depok, Bandung, Semarang, Malang, dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Ekspansi itu merupakan wujud komitmennya untuk memperkuat kehadiran Modena di berbagai wilayah di Indonesia dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Head of Brand Communications Modena, Liem Hansen Salim mengungkapkan kehadiran store itu sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi.

Menurut dia, dengan peresmian ini, Modena memiliki total 69 Home Center yang tersebar penjuru Indonesia.

"Melalui peresmian serentak ini, kami tidak hanya menghadirkan solusi home appliances premium, tetapi juga memberikan pengalaman baru yang lebih modern dan menyeluruh bagi pelanggan di seluruh Indonesia,” ujar Liem Hansen Salim.

Modena Home Center merupakan gerai offline retail yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman eksplorasi produk yang lebih interaktif dan nyaman bagi konsumen.

Di sini, konsumen dapat melihat langsung berbagai kategori home appliances, memahami fitur, dan teknologi produk secara lebih mendalam.