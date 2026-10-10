Modernland Tuntaskan Obligasi 280 Juta Dolar AS Lewat Tukar Lahan

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menuntaskan penyelesaian obligasi senilai 280 juta dolar AS atau hampir Rp 5 triliun melalui skema pertukaran utang dengan cadangan lahan (landbank).

Kesepakatan tersebut mendapat dukungan hampir 100 persen pemegang obligasi dan telah disahkan Pengadilan Tinggi Singapura pada 17 September 2026. Skema itu berlaku efektif sejak 30 September 2026.

Melalui kesepakatan tersebut, Modernland mengalihkan sebagian cadangan lahan senilai sekitar Rp 3,5 triliun kepada perusahaan khusus (special purpose vehicle/SPV) yang dibentuk untuk kepentingan pemegang obligasi.

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Sebagai gantinya, seluruh kewajiban obligasi, termasuk bunga berjalan dengan total hampir Rp 5 triliun, dihapuskan.

Group CFO and Senior Managing Director Corporate Finance and Investment Modernland Realty, F. Bobby Heryunda, mengatakan kesepakatan tersebut akan memperkuat kondisi keuangan perseroan.

"Dengan berjalannya skema ini, Perseroan juga tidak lagi menanggung total kupon Obligasi sekitar Rp 300 Miliar per tahun," ujar Bobby dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (10/10).

Menurut Bobby, penyelesaian obligasi tersebut juga akan membuat rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perseroan berada di kisaran 0,4 kali.

Sementara itu, Corporate Secretary Modernland Realty Danu Pate menjelaskan bahwa lahan yang dialihkan bukan merupakan aset produktif dan tidak termasuk dalam rencana pengembangan perseroan untuk 5–10 tahun mendatang.