Modest Fashion & Art Trade Show Jakarta Mini Edition Ramaikan Halalindo 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dunia fashion modest kembali mendapat sorotan dengan hadirnya Modest Fashion & Art Trade Show Jakarta Mini Edition di ajang Halalindo 2025.

Acara yang digelar pada 25–28 September 2025 di ICE BSD, Tangerang, ini menghadirkan perpaduan fashion show, talkshow, dan pameran karya dari empat negara.

Ajang ini merupakan rangkaian dari pameran tahunan di Istanbul, Turki, yang berada di bawah naungan Halal Expo Istanbul.

Kehadiran edisi mini di Jakarta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat modest fashion global sekaligus membuka peluang bagi desainer lokal untuk merambah pasar internasional.

Gelaran fashion show pada 25 September menampilkan karya delapan brand ternama, mulai dari AEKO asal Uni Emirat Arab, Selhaya dari Inggris, hingga nama-nama populer dari Indonesia seperti Wiranti Kurnia, Restu Pratiwi, dan Frisma Exclusive.

Koleksi yang dihadirkan mencakup gaun, abaya, hingga set elegan berbahan satin, linen, hingga silk.

Setiap brand menampilkan keunikan tersendiri. Selhaya membawa abaya luxury premium yang pernah diliput British Vogue, sementara AEKO milik desainer Aadna (@kingedna_) memamerkan gaya abaya modern dengan sentuhan elegan.

Dari Indonesia, Wiranti Kurnia menghadirkan gaun pesta glamor, sementara Frisma Exclusive menonjolkan detail etnik Minang yang khas. Restu Pratiwi tampil dengan gaya denim kasual, melanjutkan prestasinya setelah pernah tampil di hadapan Ibu Negara Turki, Emine Erdogan.