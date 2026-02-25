Modest Luxe Hadir di Sarinah, 25 Brand Lokal Ikut Partisipasi
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah concept store yang dikurasi secara khusus, Modest Luxe Ramadan Raya 2026 bakal hadir di Sarinah, Jakarta Pusat.
Sebagai department store pertama di Indonesia yang kini bertransformasi menjadi cultural experience center, Sarinah terus memperkuat perannya sebagai ruang temu antara budaya, kreativitas, dan perdagangan.
Kehadiran Modest Luxe curated by Scarf Media menjadi bagian dari komitmen Sarinah dalam menghadirkan ekosistem fesyen lokal yang relevan, inklusif, serta memiliki daya saing global.
Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan visi Sarinah untuk menjadi pusat budaya terkemuka Indonesia yang merayakan keberagaman warisan melalui perdagangan dan kreativitas.
"Kami melihat modest fashion bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai representasi identitas dan kekuatan industri kreatif Indonesia," ujar Raisha Syarfuan di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
"Kehadiran Modest Luxe di Sarinah diharapkan menjadi etalase karya terbaik anak bangsa sekaligus mendorong brand lokal menembus pasar global," sambungnya.
Hadir di Lantai 2 Sarinah Thamrin, Modest Luxe sudah dapat dikunjungi pada masa soft opening mulai 18-23 Februari 2026, dan grand opening yang digelar pada 24 Februari 2026.
Adapun Modest Luxe Ramadan Raya 2026 merupakan wujud komitmen dari Scarf Media.
Sebuah concept store yang dikurasi secara khusus, Modest Luxe Ramadan Raya 2026 bakal hadir di Sarinah, Jakarta Pusat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Tren 'Fragrance Elitism', Casablanca Hadirkan Eau de Parfum Varian Baru
- Hadir di World Economic Forum 2026, Sarinah Bawa Lebih dari 30 Merek Lokal
- Tring! x Festiloka Panggung Nusantara 2026 di Sarinah, Doa Lintas Agama Hingga Donasi untuk Sumatra
- Kaleidoskop 1 Dekade Shopee: Ciptakan Dampak Bagi Ekosistem Lewat Inovasi & Kolaborasi
- Libur Nataru 2025/2026, Sarinah Hadirkan Rangkaian Program Budaya & Kepedulian Sosial
- UNERD, Sepatu Lokal Asal Pasuruan yang Mencoba Menembus Pasar Jepang