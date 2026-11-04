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Modifikasi BMW Passato Hasil Karya Anak Bangsa Ini Tampil di SEMA 2026

Modifikasi BMW Passato Hasil Karya Anak Bangsa Ini Tampil di SEMA 2026
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National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) memamerkan modifikasi BMW E93 Passato di ajang SEMA Show 2026 yang berlangsung di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada 3–6 November 2026. Foto: NMAA

jpnn.com, LAS VEGAS - National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) memamerkan modifikasi BMW E93 Passato di ajang SEMA Show 2026 yang berlangsung di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada 3–6 November 2026.

Kehadiran BMW E92 Passato itu menjadi momen spesial karena tampil di pameran modifikasi dan aftermarket terbesar di dunia.

Modifikasi hasil anak bangsa itu tidak hanya sekadar menampilkan karya, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk-produk lokal unggulan Indonesia, langsung ke pasar internasional di Amerika Serikat.

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Founder NMAA Andre Mulyadi mengatakan BMW Passato bukan sekadar sebagai kendaraan pameran, melainkan sebagai sebuah panggung kreatif anak Bangsa Indonesia.

"Di atas panggung inilah dunia dapat melihat langsung perpaduan nyata antara kemampuan modifikasi presisi, keandalan engineering, serta identitas budaya Nusantara yang kami tampilkan menjadi bukti kualitas modifikasi Indonesia kepada komunitas otomotif internasional," kata Andre dalam siaran persnya, Rabu (4/11).

BMW Passato milik Ilham Zaki Asari itu bukan sekadar sebagai kendaraan pameran, melainkan sebagai sebuah panggung kreatif Indonesia.

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Mobil asal Jerman itu merepresentasikan perpaduan nyata antara kemampuan modifikasi presisi, keandalan engineering, serta inspirasi identitas budaya Nusantara.

Melalui detail visual khas seperti sentuhan Batik Minang, karya ini membuktikan bahwa estetika tradisional mampu berpadu harmonis dengan standar modifikasi modern bertaraf global.

NMAA memamerkan modifikasi BMW E93 Passato di ajang SEMA Show 2026 di Las Vegas Convention Center, Las Vegas.

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