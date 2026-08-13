Modiva dan BRIN Jalin Kerja Sama Riset Bahan Alami untuk Produk Perawatan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - PT. Modiva International, perusahaan kosmetik dan personal care yang menaungi merek deodorant Deorex, menjalin kerja sama penelitian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kerja sama tersebut berfokus pada penelitian dan pengembangan bahan alami Indonesia untuk produk perawatan tubuh, khususnya deodorant dan antiperspirant.

Penandatanganan kerja sama digelar di Tangerang dan dihadiri sejumlah pimpinan dari kedua institusi.

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Di antaranya Dr. R. Hendrian, M.Sc. selaku Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Dr. Dipl. Ing. Mulyadi Sinung Harjono, M.T. selaku Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri, serta Roni Maryana, Ph.D. selaku Kepala Pusat Riset Kimia Molekuler.

Turut hadir tim peneliti, yakni Prof. Dr. Yenny Meliana, M.Si. dan Dr. Egi Augustian, M.Eng.

Kolaborasi tersebut akan memadukan kekuatan riset BRIN, khususnya Pusat Riset Kimia Molekuler, dengan pengalaman Modiva dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk personal care.

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Penelitian akan mengeksplorasi potensi kekayaan hayati Indonesia untuk dikembangkan menjadi bahan aktif alami yang aman, efektif, serta memiliki daya saing di pasar global.

CEO PT. Modiva International Wilson Wunandar mengatakan kerja sama dengan BRIN merupakan langkah perusahaan memastikan pengembangan produk dilakukan berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan.