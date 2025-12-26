Modual Nekad Diklaim Lebih Lucu dari Film Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Modual Nekad, film komedi keluarga garapan sutradara Imam Darto serta diproduksi Starvision Plus dan Pabrik Cerita, segera tayang di bioskop.

Film Modual Nekad merupakan lanjutan dari film pertama, Modal Nekad, yang menjadi debut penyutradaraan Imam Darto dan sukses meraih lebih dari 865 ribu penonton di bioskop Indonesia.

Kembali dipercaya oleh produser Chand Parwez Servia, Imam Darto menghadirkan cerita yang dua kali lebih lucu, dan kembali penuh aksi.

Modual Nekad mengikuti kisah tiga bersaudara, Saipul (Gading Marten), Jamal (Tarra Budiman), dan Marwan (Fatih Unru).

Niat Marwan menyelamatkan rumah warisan Bapak, justru menyeret Jamal dan Saipul ke dalam situasi berbahaya yang melibatkan oknum jaksa korup dan pengusaha manipulatif yang gila dan kejam. Demi selamat, ketiganya butuh modal lebih dari nekad.

Tidak hanya dibintangi ketiganya, Modual Nekad masih diperkuat oleh jajaran pemeran yang sudah menghibur di film pertama, serta membawa jajaran nama-nama besar yang akan ikut meramaikan di film keduanya.

Selain Gading Marten, Tarra Budiman, dan Fatih Unru, Modual Nekad masih dibintangi oleh, Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten, Sahila Hisyam, Sadana Agung, Budi Ros, Ananda Omesh, Inyonk, Angga Nggok, Sinyorita Esperanza, Chika Waode.

Selanjutnya banyak nama-nama baru yang ikut bermain dalam film tersebut di antaranya adalah Ira Wibowo, Surya Saputra, Rigen Rakelna, Ananta Rispo, Andre Taulany, Surya Insomnia, Roy Marten, Ferry Maryadi, Arief Didu, Ismi Melinda, Edo Borne, Josevanie Allestra, Marella, Kaneishia Yusuf, Kiki Narendra, Rizky Inggar, Ben Kasyafani, Samuel Zylgwyn, David Nurbianto, Gabriella Desta, Danang Suryonegoro, Gilang Gombloh, Farhan Frisia, Astry Ovie, Andi Sujono, dll.