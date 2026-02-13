menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Modus Jual Solar Perusahaan ke Luar, Karyawan PT Cipta Lestari Sawit Diciduk

Modus Jual Solar Perusahaan ke Luar, Karyawan PT Cipta Lestari Sawit Diciduk

Modus Jual Solar Perusahaan ke Luar, Karyawan PT Cipta Lestari Sawit Diciduk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pencuri ditangkap. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang pria berinisial A (49) yang menjabat sebagai petugas gudang di PT Cipta Lestari Sawit diciduk lantaran menggelapkan ribuan liter BBM jenis solar milik perusahaan tempatnya bekerja.

Peristiwa itu terungkap saat manajemen perusahaan melakukan audit internal pada Juni 2025 lalu di Kebun Majatra Wonosari Estate, Desa Majatra. 

Dalam audit tersebut ditemukan selisih stok solar yang cukup signifikan, yakni mencapai 1.213 liter. 

Baca Juga:

Penyelidikan internal menunjukkan bahwa pada 21 Juni 2025 lalu tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai penjaga gudang untuk mengeluarkan solar secara ilegal. 

Bukannya digunakan untuk operasional kebun, bahan bakar tersebut justru dijual ke pihak luar demi meraup keuntungan pribadi.

Kasat reskrim Polres Banyuasin AKP M. Ilham menerangkan bahwa penangkapan tersangka setelah pihaknya menerima laporan dari pihak PT. 

Baca Juga:

Setelah mengantongi bukti yang cukup. Tim Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Banyuasin bergerak cepat. 

"Tersangka ditangkap tanpa perlawanan, di kawasan Jalur 17, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Selasa (10/2/2026)," terang Ilham, Jumat (13/2/2026). 

Karyawan PT Cipta Lestari berinisial A (49) diciduk polisi lantaran menjual solar milik perusahaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI