Modus Kenalan di Facebook, Pria Berinisial FF Gasak Motor Teman Kencan di Koja

jpnn.com, KOJA - Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Koja berhasil meringkus seorang pria berinisial FF yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita.

Dalam melancarkan aksi kriminalnya tersebut, pelaku menggunakan modus tipu daya dengan cara mendekati dan mengajak berkenalan korban melalui media sosial Facebook.

“Pelaku ini menjalankan aksinya dengan berpura-pura mendekati korban dan berkenalan lewat Facebook dan mengajak bertemu,” kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Bima Sakti di Jakarta, Selasa.

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Setelah perkenalan tersebut, pelaku membuat janji bertemu dengan korban di sebuah restoran di kawasan Koja, Jakarta Utara.

Korban menuju lokasi yang sudah ditentukan dengan sepeda motor miliknya, sedangkan pelaku tidak membawa kendaraan. Mereka bertemu di lantai dua restoran tersebut. Setelah beberapa saat, pelaku meminta izin kepada korban untuk menuju ke lantai bawah.

“Pelaku langsung membawa motor korban yang tidak dikunci. Namun setelah beberapa saat, pelaku berhasil ditangkap petugas,” kata dia.

Bima mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru satu kali melakukan pencurian tersebut. Namun, kepolisian terus melakukan pengembangan untuk mencari korban lainnya.

“Pelaku ini melakukan aksi sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejauh ini tidak ada sindikat dalam kasus ini,” kata dia.