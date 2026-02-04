Modus Komplotan Begal Motor Palang Pohon Pisang di Jalan

jpnn.com, GARUT - Polisi meringkus komplotan begal motor yang beraksi di wilayah Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Polsek Cisurupan AKP Yulius Siswantoro mengatakan modus komplotan ini dengan cara memalangkan pohon pisang di jalan untuk memudahkan pelaku merampas secara paksa sepeda motor korban.

"Pelaku dibawa ke Mapolres Garut guna pemeriksaan awal serta pendalaman kasus dan proses hukum lebih lanjut," kata Yulius, Selasa.

Polisi kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah perkampungan Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, pada Jumat (30/1) malam.

Begal itu, kata dia, menjalankan aksi kejahatannya dengan memasang batang pohon pisang di tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan bermotor korban yang akan menjadi sasaran kejahatan pelaku.

Saat korban melintas di jalur tersebut lalu menghentikan kendaraannya untuk menyingkirkan batang pohon pisang, pada saat itu pelaku datang dan melakukan kekerasan lalu membawa kabur sepeda motornya.

"Tiba-tiba para pelaku menarik dan melakukan kekerasan kepada korban, dan membawa kabur motor tersebut," katanya.

Adanya kejadian itu, kata dia, Tim Sancang Satuan Reskrim Polres Garut dan Polsek Cisurupan langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan, sampai akhirnya mengetahui keberadaan pelaku yang berjumlah tiga orang, yakni AT (21), dan DD (19), serta satu pelaku di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi.