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Modus Korupsi Eks Bupati Minahasa Utara saat Pengadaan Lahan RSUD, Kerugian Negara Rp20 M

Modus Korupsi Eks Bupati Minahasa Utara saat Pengadaan Lahan RSUD, Kerugian Negara Rp20 M
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Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara. ANTARA/Karel A Polakitan

jpnn.com - Kerugian negara dari pengadaan lahan RSUD Walanda Maramis di Kabupaten Minahasa Utara ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulawesi Utara Zein Yusri Munggaran menyebut proses hukum kasus yang menjerat tersangka eks Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny alias VAP masih berjalan.

"Proses hukumnya masih dalam pemeriksaan saksi-saksi yang menjelaskan peran (tersangka) VAP dalam perkara ini," kata Zein Yusri di Manado, Selasa (29/9/2026).

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Dia menyebut keterangan saksi maupun tersangka untuk memperkuat pembuktian perkara itu.

Aspidsus menjelaskan modusnya tersangka telah mengubah nomenklatur pekerjaan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dengan tujuan agar tanah milik tersangka kurang lebih dua hektare dibayar.

Caranya, tersangka menggunakan sesprinya seolah olah sebagai pemilik tanah namun seluruh hasil pembayaran dibayarkan kepada tersangka VAP.

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"Bahwa tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk pembangunan RSUD Walanda Maramis," kata Aspidsus.

Sebelumnya, Tim tangkap buron (Tabur) Kejati Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menangkap eks Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny alias VAP di Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (31/8).

Beginilah modus korupsi eks Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny di kasus pengadaan lahan RSUD Walanda Maramis. Keterlaluan. Ada peran sespri.

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