jpnn.com, SURABAYA - Petugas Bank Jatim Cabang Pembantu (Capem) Mrican Kediri berinisial SE diduga menggunakan modus program cash back hold deposito yang bukan produk resmi bank daerah itu untuk menguasai dana 70 nasabah senilai Rp45,01 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan Mbak SE diduga menarik dan mencairkan uang deposito 35 nasabah senilai Rp19,87 miliar serta uang tabungan 31 nasabah senilai Rp20,58 miliar dengan cara seolah-olah nasabah diberi program cash back hold deposito.

"Program itu ditegaskan bukan produk resmi Bank Jatim," kata I Gede Punia Atmaja di Surabaya, Jumat (27/11/2026).

Dengan modus tersebut, SE diduga menarik dana deposito dan tabungan 66 nasabah dengan total Rp40,45 miliar.

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Selain itu, SE diduga mencairkan deposito delapan nasabah senilai Rp2,03 miliar dan tabungan enam nasabah senilai Rp2,49 miliar tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Wanita itu juga diduga menyalahgunakan uang titipan setoran seorang nasabah senilai Rp40 juta untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkannya ke bank.

Secara keseluruhan, dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp45,01 miliar dari 70 nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican selama periode Desember 2024 hingga akhir Juni 2026.