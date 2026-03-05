menu
Modus Mengaku Sebagai Polisi, Kakak Beradik Bunuh Pemancing di Bandung
Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Adiwijaya dalam konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (5/3/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Kakak beradik, AD (32) dan MS (21), ditangkap polisi setelah aksi kejinya terungkap. 

Keduanya merupakan menjadi pelaku pembunuhan terhadap seorang pemancing berinisial AC (19) di kawasan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Adiwijaya mengatakan pelaku mengaku-ngaku sebagai anggota polisi untuk menjalankan niat jahatnya.

Dia menjelaskan kronologi berawal ketika kedua tersangka mendatangi korban yang sedang memancing dan memeriksa surat kendaraan milik AC.

Merasa ada yang janggal, korban lalu melakukan perlawanan, mencoba mempertahankan sepeda motornya. 

"Kemudian, pelaku mencoba untuk membawa kendaraan itu. Kemudian mendapat perlawanan dari korban," kata Adiwijaya di Mapolrestabes Bandung, Kamis (5/3).

MS dan AD tak tinggal diam. Korban ditusuk sebanyak tiga kali di area dada dengan sebilah senjata tajam.

"Akibat dari itu korban meninggal dunia di tempat. Pelaku dua orang, ini adalah kakak adik, saudara kandung," ujarnya.

