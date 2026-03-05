Modus Mengaku Sebagai Polisi, Kakak Beradik Bunuh Pemancing di Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Kakak beradik, AD (32) dan MS (21), ditangkap polisi setelah aksi kejinya terungkap.
Keduanya merupakan menjadi pelaku pembunuhan terhadap seorang pemancing berinisial AC (19) di kawasan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Adiwijaya mengatakan pelaku mengaku-ngaku sebagai anggota polisi untuk menjalankan niat jahatnya.
Dia menjelaskan kronologi berawal ketika kedua tersangka mendatangi korban yang sedang memancing dan memeriksa surat kendaraan milik AC.
Merasa ada yang janggal, korban lalu melakukan perlawanan, mencoba mempertahankan sepeda motornya.
"Kemudian, pelaku mencoba untuk membawa kendaraan itu. Kemudian mendapat perlawanan dari korban," kata Adiwijaya di Mapolrestabes Bandung, Kamis (5/3).
MS dan AD tak tinggal diam. Korban ditusuk sebanyak tiga kali di area dada dengan sebilah senjata tajam.
"Akibat dari itu korban meninggal dunia di tempat. Pelaku dua orang, ini adalah kakak adik, saudara kandung," ujarnya.
Kakak beradik, AD (32) dan MS (21), ditangkap polisi setelah membunuh seorang pemancing di Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sudah Beraksi 10 Kali di Bandar Lampung, Pelaku Curanmor Diringkus Polisi
- Dipecat Tidak Hormat, Kompol Yogi Terancam 14 Tahun Penjara
- Rajiv DPR Bagikan 30.000 Paket Sembako di Bandung
- Ingatkan Sejawat di Gereja, Pendeta Ini Terancam Dipenjara
- Jasad Nelayan Asal Sukabumi Ditemukan Terdampar di Cianjur
- Berawal dari Laporan Masyarakat, Polres Ogan Ilir Tangkap 2 Pengedar Narkoba