Modus Ritual Penyembuhan, Ulah Dukun Cabul di Bandung Ini Terbongkar
jpnn.com -
Seorang dukun berinisial UFK di Cipadung Wetan, Panyileukan, Kota Bandung, dibekuk polisi karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual.
Pelaku sendiri dikenal luas oleh masyarakat sebagai orang pintar yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit.
UFK menggunakan kemampuannya sebagai modus niat mesumnya untuk memperdaya para korban.
Dia berani melakukan tindakan pencabulan hingga menyetubuhi perempuan yang datang sebagai pasiennya.
Hal ini terungkap setelah salah seorang korban berinisial I memberanikan diri melapor ke polisi, beberapa waktu lalu.
Adapun peristiwa kelam yang dialami korban terjadi pada Februari 2023.
Menindaklanjuti laporan korban, jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya UFK ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Seorang dukun cabu di Cipadung Wetan ditangkap polisi setelah mencabuli pasiennya dengan modus menyembuhkan penyakit. Begini kronologisnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Ayam & Telur di Bandung Meroket Imbas Permintaan Naik karena Program MBG
- Aftersunset Rilis Album Tentang Wanita, Sebuah Penghormatan untuk Kaum Hawa
- Presiden Prabowo Hadiri Wisuda UKRI Bandung
- Akhir Pekan Ini Bandung Bakal Meriah, Dishub Ingatkan Jangan Ada Getok Parkir
- Ledakan Tabung Gas 3 Kg di Kiaracondong Bandung, 4 Korban Luka Serius
- Ledakan Tabung Gas Elpiji di Bandung Melukai 4 Orang, Begini Detik-Detik Kejadian