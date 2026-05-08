Moeldoko Resmikan Warisan Kopi Sentul, Libatkan UMKM dan Serap Tenaga Kerja Lokal

jpnn.com, BOGOR - PT Warisan Kopi membuka gerai perdana di kawasan Bojong Koneng, Sentul, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam bisnisnya.

Komisaris Warisan Kopi, Jenderal (Purn) TNI Dr. Moeldoko mengungkapakan sengaja membawa bisnisnya mengemban misi nyata dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah sekitar.

"Konsep pertama adalah bagaimana membangun kolaborasi untuk meningkatkan kelas UMKM. Ini contoh nyata, bukan sekadar konsep, tapi benar-benar terealisasi," ujar Moeldoko, baru-baru ini.

Implementasi konsep tersebut terlihat dari lonjakan omzet pedagang lokal yang diintegrasikan ke dalam ekosistem kafe.

Salah satu pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan dengan rata-rata 30 hingga 50 porsi per hari, diklaim mampu melayani hingga 500 porsi setelah bergabung dengan kafe Warisan Kopi.

"Yang tadinya mikro bisa naik kelas menjadi kecil, yang kecil bisa menuju menengah. Itulah kolaborasi yang sesungguhnya," ujarnya.

Selain pemberdayaan ekonomi, Moeldoko menjelaskan aspek lingkungan menjadi pilar kedua yang dikedepankan.

Dari total lahan seluas 1,4 hektare, hanya 7,4 persen yang digunakan sebagai bangunan permanen guna memastikan tidak ada satu pun pohon pinus di kawasan tersebut yang ditebang.