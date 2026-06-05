Moge hingga Mobil Mewah Diangkut KPK dari Rumah Silmy Karim

jpnn.com, JAKARTA - Motor gede (moge), sepeda hingga mobil mewah diangkut KPK dari kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Silmy merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dua moge Harley Davidson dan satu Ducati serta dua unit mobil Porsche diangkut keluar dari rumah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu pada Jumat malam, setelah penyidik melakukan penggeledahan selama lima jam.

Baca Juga: Wamen Silmy Karim Tukang Peras

Moge dan sepeda tampak diangkut dengan satu mobil derek. Selain itu, tampak pula keluar satu mobil derek lainnya, tetapi tidak diketahui pasti barang yang diangkut karena ditutupi kain.

Adapun penggeledahan dimulai sejak pukul 13.46 WIB. Penyidik KPK tiba di lokasi dengan dijaga oleh personel Brigade Mobil (Brimob).

"Pascakemarin KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yaitu SK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.

KPK meyakini ada bukti tambahan dari penggeledahan tersebut.

“KPK meyakini dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang,” ucap Budi.