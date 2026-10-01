menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Moge Hybrid Asal China Bertenaga 100 Hp, Wow!

Moge Hybrid Asal China Bertenaga 100 Hp, Wow!

Moge Hybrid Asal China Bertenaga 100 Hp, Wow!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Moge berteknologi PHEV-Voge CU-X. Foto: vogeglobal

jpnn.com - Pernah membayangkan mengendarai motor gede (moge) berdesain kekar dan sangar, tetapi dengan raungan mesin yang ramah?

Lanskap industri roda dua tampaknya sedang menuju ke sana.

Di panggung CIMA Show 2026 yang berlangsung di Chongqing, China, produsen otomotif Loncin Motor mencuri perhatian lewat merek utamanya, Voge.

Baca Juga:

Mereka memperkenalkan Voge CU-X, sebuah konsep power cruiser berotot yang mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV).

Tampilannya jelas bukan untuk mereka yang pemalu. Berperawakan rendah (low-slung) dengan bodi serba padat, CU-X memancarkan aura intimidasinya sejak tatapan pertama.

Lampu DRL LED berbentuk taring di bagian depan memberi karakter galak yang tajam, dipadu dengan penggunaan ban serba lebar dan sistem penggerak gardan (shaft drive).

Baca Juga:

Namun, daya tarik utamanya berada di balik jubah kekar tersebut.

CU-X memadukan mesin bensin konvensional dengan motor listrik dan baterai yang bisa diisi ulang dari colokan luar.

Di panggung CIMA Show 2026 yang berlangsung di Chongqing, China, produsen otomotif Loncin Motor mencuri perhatian lewat merek utamanya, Voge.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI