Moge Hybrid Asal China Bertenaga 100 Hp, Wow!
jpnn.com - Pernah membayangkan mengendarai motor gede (moge) berdesain kekar dan sangar, tetapi dengan raungan mesin yang ramah?
Lanskap industri roda dua tampaknya sedang menuju ke sana.
Di panggung CIMA Show 2026 yang berlangsung di Chongqing, China, produsen otomotif Loncin Motor mencuri perhatian lewat merek utamanya, Voge.
Mereka memperkenalkan Voge CU-X, sebuah konsep power cruiser berotot yang mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV).
Tampilannya jelas bukan untuk mereka yang pemalu. Berperawakan rendah (low-slung) dengan bodi serba padat, CU-X memancarkan aura intimidasinya sejak tatapan pertama.
Lampu DRL LED berbentuk taring di bagian depan memberi karakter galak yang tajam, dipadu dengan penggunaan ban serba lebar dan sistem penggerak gardan (shaft drive).
Namun, daya tarik utamanya berada di balik jubah kekar tersebut.
CU-X memadukan mesin bensin konvensional dengan motor listrik dan baterai yang bisa diisi ulang dari colokan luar.
Di panggung CIMA Show 2026 yang berlangsung di Chongqing, China, produsen otomotif Loncin Motor mencuri perhatian lewat merek utamanya, Voge.
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