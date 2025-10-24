menu
Mogok Tiba-Tiba, Puluhan Ribu Jeep Wrangler PHEV Ditarik dari Pasar

Ilustrasi logo Jeep Wrangler. Foto: Antara

jpnn.com - Petualangan khas Jeep Wrangler kini berubah jadi cerita tegang bagi ribuan pemiliknya.

Stellantis harus menarik kembali (recall) lebih dari 24 ribu unit Wrangler 4xe plug-in hybrid (PHEV) yang bermasalah di electric control unit (ECU).

Masalah serius itu bisa membuat mobil kehilangan tenaga penggerak secara tiba-tiba.

Recall mencakup 24.238 unit Wrangler 4xe yang sudah beredar di pasar.

Masalah bermula dari pembaruan perangkat lunak yang ternyata menciptakan gangguan komunikasi antara Modul Kotak Telematika dan Prosesor Kontrol Hibrida.

Akibatnya, sistem tidak bisa berkoordinasi dengan benar—dan mesin pun bisa kehilangan tenaga tanpa peringatan.

Kondisi itu tentu berbahaya, apalagi jika terjadi saat kendaraan sedang melaju di jalan raya.

Laporan resmi Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA), menyebut lebih dari 200 keluhan telah masuk terkait masalah tersebut.

Petualangan khas Jeep Wrangler kini berubah jadi cerita tegang bagi ribuan pemiliknya. Program recall dijalankan

