Moh Zaki Ubaidillah Juara BAJC 2025, Hujan Apresiasi Datang dari PB Djarum
jpnn.com - Tangis orang tua Moh Zaki Ubaidillah pecah setelah putra pertamanya meraih gelar juara Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2025.
Ayah dari Ubed -sapaan Moh Zaki-, Bambang Suhariyadi tidak bisa menahan air matanya saat sang putra naik podium tertinggi di GOR Manahan Solo.
Pada partai final, Ubed tampil gemilang dengan mengalahkan wakil China Liu Yang Ming Yu dengan skor 21-12, 21-17.
"Saya menangis saat Ubed menjadi juara BAJC 2025. Hal itu sangat membanggakan buat PB Djarum dan juga Indonesia,” ungkap Bambang.
Sejak awal, Ubed diharapkan mampu membawa pulang gelar sektor tunggal putra. Kegagalan membawa tim beregu campuran ke podium tertinggi memotivasi pemain asal Sampang, Madura itu untuk meraih gelar di Solo pada nomor individu.
Bermodal motivasi tinggi, juara Indonesia Masters Super 100 di Pekanbaru itu sukses mengikuti jejak Taufik Hidayat (1997) dan Ardiansyah (2011) dengan berjaya di turnamen junior Asia.
"Setelah gagal di beregu campuran, saya termotivasi untuk meraih gelar di nomor individu. Bersyukur bisa juara di edisi ketiga saya ikut BAJC."
"Alhamdulillah, cukup bersyukur sudah diberi bonus atau apresiasi. Setiap kali juara, PB Djarum selalu memberi bonus seperti ini," ungkap tunggal putra ranking 46 dunia itu.
Pebulu tangkis Moh Zaki Ubaidillah diganjar bonus dari setelah meraih gelar juara pada ajang BAJC 2025 di Solo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Macau Open 2025: Alwi Farhan Melanjutkan Tren Gelar Indonesia
- Hasil Lengkap Macau Open 2025: Indonesia Berpeluang Menempatkan 4 Wakil di Final
- Bongkar-Pasang Ganda Putri Indonesia! PBSI Ambil Langkah Berani Demi Prestasi
- China Open 2025: Fajar/Fikri Akhiri Paceklik Gelar Indonesia
- BAJC 2025: Ubed Percaya Diri Jadi Juara seusai Tembus Semifinal
- Iie Sumirat Berpulang, Taufik Hidayat: Tanpa Beliau, Saya Tidak Bisa Apa-Apa