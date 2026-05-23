Mohamad Hekal Soroti Kesederhanaan Kepala BGN yang Menunaikan Haji Secara Reguler

jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sedang menunaikan ibadah haji melalui jalur haji reguler, bukan ONH Plus ataupun fasilitas khusus lainnya.

"Banyak yang bertanya beberapa hari ini ke mana Pak Dadan. Ternyata beliau sedang menunaikan ibadah haji reguler," kata Hekal melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2026).

Hekal menilai pilihan itu menunjukkan sikap sederhana dan kedekatan Dadan Hindayana dengan masyarakat.

Konon, untuk bisa berhaji, Dadan juga mengikuti antrean haji reguler selama kurang lebih 12 tahun sebagaimana jemaah pada umumnya.

"Ini menarik karena beliau sebenarnya memiliki kemampuan untuk menggunakan fasilitas ONH Plus, tetapi memilih jalur reguler seperti masyarakat kebanyakan," lanjut anggota tim pengawas (timwas) haji DPR itu.

Menurut Hekal, selain ONH Plus, dengan jabatan setingkat kepala badan, Dadan Hindayana sebenarnya berpeluang memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan khusus selama menjalankan ibadah haji. Namun, itu tidak dilakukannya.

"Saya melihat beliau memilih menjalani ibadah secara sederhana dan apa adanya bersama jemaah reguler lainnya," ucap Hekal.

Hekal menyebut kesederhanaan itu juga terlihat dari fasilitas penginapan yang ditempati Dadan selama berada di Makkah yang berada cukup jauh dari Masjidil Haram, yakni sekitar 5 kilometer.