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Mohon Disimak! Ini Perbedaan Mitsubishi Pajero dengan Pajero Sport

Mohon Disimak! Ini Perbedaan Mitsubishi Pajero dengan Pajero Sport
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Mitsubishi New Pajero Sport di Indonesia. Foto: mmksi

jpnn.com, JAKARTA - Di jalanan Indonesia, kalau dengar kata "Pajero", ingatan orang hampir pasti tertuju pada SUV gagah yang kerap berseliweran di jalur cepat.

Namun, di balik popularitasnya, masih banyak yang menganggap Pajero dan Pajero Sport adalah mobil yang sama—hanya beda sebutan.

Padahal, kedua nama tersebut mewakili dua "trah" yang sangat berbeda.

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Kehadiran All New Pajero generasi terbaru di Jepang baru-baru ini kembali menegaskan sekat tersebut.

Meski sama-sama menggendong mesin 2.400 cc dan bernapas SUV sejati, Mitsubishi merancang keduanya untuk petualangan yang tidak sejenis.

Sederhananya, Pajero adalah sang flagship—sebuah SUV cross-country berukuran bongsor yang kental dengan aura kemewahan.

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Sementara itu, Pajero Sport, seperti yang akrab kita temui di tanah air, duduk manis di segmen medium SUV.

Rifat Sungkar selaku Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, menggambarkan beda kelas ini dengan gamblang.

Namun, di balik popularitasnya, masih banyak yang menganggap Pajero dan Pajero Sport adalah mobil yang sama—hanya beda sebutan.

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