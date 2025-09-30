Mohon Doanya untuk Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Korban Bangunan Ambruk
jpnn.com, SIDOARJO - Gedung musala Pondok Pesantren (Ponpes) Putra Al-Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin sore (29/9).
Pengasuh Ponpes Al-Khoziny KH Raden Abdus Salam Mujib menyatakan gedung musala yang ambruk tersebut telah selesai proses pengecoran pada siang hari.
"Proses pengecoran dari pagi, siang sudah selesai," kata Kiai Salam kepada awak media di lokasi kejadian, Senin.
Dia mengatakan gedung yang ambruk itu rencananya dibangun setinggi tiga lantai dan hari ini telah sampai pada tahap pengecoran atap di lantai tiga.
Selain untuk musala di lantai pertama, gedung tersebut akan digunakan menjadi balai pertemuan di lantai dua dan tiga.
Selain itu, proses renovasi gedung berjalan sejak beberapa bulan lalu dan bangunan yang ambruk ini merupakan tahapan akhir dari seluruh proses renovasi ponpes.
Kiai Salam menduga struktur bangunan tidak kuat menopang beban setelah pengecoran, sehingga terjadi musibah tersebut.
Dia menyebutkan pada saat kejadian dirinya tidak sedang berada di lokasi.
Bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo ambruk pada Senin sore (29/9) ketika ratusan santri salat berjemaah Asar.
