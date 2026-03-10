Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Megawati Kirim Surat Ucapan Selamat
jpnn.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan surat berisi ucapan selamat bagi Mojtaba Khamenei setelah ditunjuk menjadi Pemimpin Tertinggi Iran menggantikan mendiang sang ayah, Ayatollah Ali Khamenei.
Megawati menyerahkan surat ucapan selamat ke Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Diketahui, Megawati di kediamannya, Menteng, Jakarta, Selasa (10/3) ini menerima kehadiran Boroujerdi.
"Saya merasa gembira bahwa karena Iran sekarang sudah punya pemimpin kembali," kata Megawati saat menyodorkan surat ke Boroujerdi.
Megawati tampak didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Eriko Sotarduga, dan Kepala Badan Riset serta Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto saat menyerahkan surat.
Boroujerdi tampak didamping seorang staf Kedubes Iran ketika berkunjung ke kediaman Megawati di Menteng.
Sebelumnya, Megawati pada 3 Maret lalu mengirimkan surat ke Pemerintah Republik Islam Iran yang berisi ucapan duka cita atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Ali Khamenei tewas dalam agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke negara beribu kota Teheran itu.
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengaku senang Mojtaba Khamenei ditunjuk menjadi Pemimpin Tertinggi Iran.
