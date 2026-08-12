menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Molly Prabawati Sebut Sidang Tahunan MPR Momentum Penting Perkuat Akuntabilitas Publik

Molly Prabawati Sebut Sidang Tahunan MPR Momentum Penting Perkuat Akuntabilitas Publik

Molly Prabawati Sebut Sidang Tahunan MPR Momentum Penting Perkuat Akuntabilitas Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati saat menjadi narasumber dalam Forum Tematik Bakohumas MPR yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati menilai Sidang Tahunan MPR bukan sekadar agenda rutin kenegaraan, melainkan momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan lembaga negara kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Molly saat menjadi narasumber dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema 'Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel' di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Molly, Sidang Tahunan MPR menjadi momentum penting karena masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sekaligus arah kebijakan bangsa ke depan.

Baca Juga:

“Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar agenda rutin kenegaraan. Ini adalah akuntabilitas publik terbesar, di mana Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan, penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, serta RUU-APBN sebagai arah kebijakan bangsa ke depan,” kata Molly dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Molly mengatakan momentum Sidang Tahunan MPR 2026 semakin penting karena beririsan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur'.

Karena itu, menurut Molly, komunikasi publik harus mampu memastikan pesan-pesan kenegaraan dan pembangunan dapat diterima masyarakat secara jelas, utuh, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

Molly mengatakan Bakohumas memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi publik lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar penyampaian informasi publik tidak berjalan sendiri-sendiri.

Molly Prabawati menjadi narasumber dalam Forum Tematik Bakohumas MPR yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (11/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI