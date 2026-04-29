Molto Dorong Kepercayaan Diri Perempuan Lewat Kampanye Wangi Cewek Mahal

jpnn.com, JAKARTA - Merek perawatan pakaian, Molto kembali menegaskan komitmen dalam mendukung perempuan Indonesia dengan meluncurkan kampanye yang berani dan transformatif, #WangiCeweMahal.

Melalui gerakan ini, Molto secara proaktif mengajak perempuan untuk memaknai ulang arti 'mahal' secara personal, dengan menyoroti self-worth, standar diri, serta kepercayaan diri yang terpancar dari keharuman.

Head of Marketing Home Care Unilever Indonesia, Berto Kotze menjelaskan perempuan modern kini semakin memahami kenyamanan dari dalam merupakan bagian penting dari ekspresi diri.

Keharuman dinilai menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan rasa nyaman, menghadirkan perasaan positif, serta memperkuat kepercayaan diri.

"Keharuman menjadi elemen personal yang sederhana namun berperan besar dalam membangun mood, aura, serta menciptakan perasaan positif yang melengkapi cara mereka mengekspresikan diri," kata Berto di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Melalui kampanye #WangiCeweMahal, Berto mengajak perempuan Indonesia menyadari bahwa kepercayaan diri tidak hanya berasal dari apa yang terlihat, tetapi juga ke dalam diri.

Sebagai bagian integral dari kampanye yang lebih luas, Molto juga meluncurkan inisiatif #CeweMahalClub.

Inisiatif ini didesain sebagai sebuah ruang aman bagi perempuan untuk saling terhubung, berbagi perspektif, serta bersama-sama merayakan versi terbaik dari diri mereka.