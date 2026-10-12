Momami Jadi Brand Lokal Pertama yang Terpilih dalam #BeliLokal Brand Day

jpnn.com, JAKARTA - Momami, brand perawatan anak asal Indonesia, menjadi brand lokal pertama yang terpilih dalam program perdana #BeliLokal Brand Day dari Tokopedia dan TikTok Shop.

Pencapaian ini menyusul pertumbuhan bisnis Momami yang lebih dari dua kali lipat secara tahunan melalui Tokopedia dan TikTok Shop, didukung oleh puluhan ribu video affiliate creator setiap bulannya.

Didirikan pada 2019 di bawah PT Multitrend Indo Tbk, bagian dari Kanmo Group, Momami memulai perjalanannya dengan produk tisu basah. Sejak itu, Momami berkembang menjadi brand perawatan anak dengan bahan natural yang punya beragam kategori produk, termasuk sampo, sabun mandi bayi, tabir surya, dan losion antinyamuk.

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Momami juga terus memperluas jangkauan bisnisnya ke luar Indonesia dengan meluncurkan produk di Singapura dan menjajaki pasar ASEAN lainnya melalui kemitraan dengan distributor yang dikembangkan secara mandiri. Di Indonesia, Momami terus memperkuat kehadirannya melalui konten, kolaborasi afiliasi, dan LIVE Shopping.

Dalam aktivasi #BeliLokal Brand Day di Bandung, Momami menghadirkan pengalaman langsung bagi komunitas daringnya melalui kegiatan playdate di kebun binatang mini.

Melalui kegiatan ini, orang tua dan anak-anak dapat mengenal serta mencoba berbagai produk, termasuk tabir surya dan tisu basah dengan sensasi dingin. Aktivasi ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba langsung produk Momami sekaligus mempertemukan pelanggan, komunitas lokal, dan affiliate creator. Momami juga terus mengembangkan rangkaian produknya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang bersumber dari dalam negeri, termasuk minyak dedak padi, lidah buaya, dan teh hijau dari Indonesia.

Pertumbuhan Momami menunjukkan bagaimana brand lokal dapat memanfaatkan konten, kolaborasi affiliate creator, dan LIVE Shopping untuk menjangkau serta berinteraksi dengan konsumen di sepanjang perjalanan pembelian.

Setiap bulannya, puluhan ribu video affiliate creator menampilkan produk Momami, membantu orang tua memahami manfaat produk dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilengkapi dengan LIVE Shopping di Tokopedia dan TikTok Shop, yang memungkinkan konsumen berinteraksi langsung dengan host, mengajukan pertanyaan, dan memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk sebelum membeli.