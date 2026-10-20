Momen Ahmad Luthfi Bagikan Gorengan di Depan Menko AHY Sambil Bahas Giant Sea Wall

jpnn.com, SEMARANG - Ada momen unik saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kabupaten Demak.

Kunjungan itu dalam rangka pembangunan Giant Sea Wall yang segera direalisasikan.

Dalam rangkaian kegiatan, Menko AHY bersam Gubernur Ahmad Luthfi melakukan penanaman mangrove di pesisir pantai yang lokasinya di Timbulsloko Demak. Setelahnya, mereka berdialog santai dengan warga.

Layaknya di warung kopi, ada suguhan minuman dan gorengan yang sudah di sediakan di meja sebagai camilan penghangat obrolan santai.

Semula, Menko AHY mempersilakan warga sekitar untuk menyampaikan pendapat mereka tentang rencana pembangunan giant sea wall ini. Warga setuju dengan alasan adalah wilayah mereka selamat dari abrasi.

Desa Timbulsloko menjadi salah satu daerah yang mengalami rob cukup parah. Sejumlah warga harus meninggikan rumah mereka atau jika tidak maka bakal tenggelam.

Saat momen tersebut, Menko AHY menyampaikan bahwa masukan-masukan dan pendapat warga ini penting untuk menjadi pijakan kebijakan. Apalagi sebagain besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan.

Di saat itulah, dia meminta izin mencicipi makanan dan minuman yang telah disediakan. Sesaat kemudian Gubernur Ahmad Luthfi juga di persilakan untuk mencicipi menu gorengan yang tersedia.