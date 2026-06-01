Momen Akrab Prabowo Gandeng Tangan Megawati Seusai Upacara Hari Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi perhatian.
Hal itu terjadi usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6).
Setelah upacara berlangsung, Prabowo terlihat menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir.
Kepala Negara sempat berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin di area dalam Gedung Pancasila.
Di dekat mereka, tampak Megawati berdiri sambil memperhatikan perbincangan tersebut.
Saat hendak menuju area utama di luar gedung, terjadi interaksi menarik antara Prabowo dan Megawati.
Prabowo sempat mempersilakan Megawati berjalan lebih dahulu. Namun, Ketua Dewan Pengarah BPIP itu justru meminta Prabowo sebagai presiden untuk berada di depan.
Tidak lama kemudian, Megawati mengulurkan tangan kepada Prabowo. Kepala negara langsung menyambut uluran tangan tersebut.
Momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang bergandeng tangan menjadi perhatian.
