Momen Bersejarah Calvin Verdonk di Liga Champions Berujung Pahit
jpnn.com - Calvin Verdonk mencatatkan sejarah bagi sepak bola Indonesia setelah mendapat kesempatan bermain di Liga Champions bersama Lille.
Namun, pencapaian tersebut tidak diiringi hasil positif setelah Lille tumbang 0-3 dari Arsenal.
Verdonk masuk pada menit ke-78 dalam pertandingan matchday kedua Liga Champions di Emirates Stadium, London, Rabu (14/10/2026) dini hari WIB.
Full back Timnas Indonesia itu menggantikan Romain Perraud yang ditarik ke luar karena masalah cedera.
Verdonk pun menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan atmosfer pertandingan Liga Champions.
Lille Tak Mampu Bendung Arsenal
Lille sempat menjaga skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Namun, situasi berubah pada babak kedua ketika Arsenal mencetak tiga gol dalam rentang waktu singkat.
Jurrien Timber membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-64. Tiga menit berselang, Eberechi Eze menggandakan skor sebelum Bukayo Saka memastikan kemenangan Arsenal pada menit ke-71
Verdonk kemudian masuk ketika Lille berusaha menghadapi tekanan di sisa pertandingan. Sayangnya, eks pemain NEC Nijmegen itu tidak mampu mengubah hasil akhir.
Calvin Verdonk mencatatkan sejarah bagi sepak bola Indonesia setelah mendapat kesempatan bermain di Liga Champions bersama Lille.
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