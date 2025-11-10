Momen Bocah Asal Makassar Korban Penculikan Bertemu Ayah, Mengharukan

jpnn.com - Suasana mengharukan mewarnai pertemuan bocah 4 tahun berinisial B dengan ayahnya, DN. Anak perempuan itu sebelumnya menjadi korban penculikan di Makassar dan ditemukan telah dijual kepada warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi.

Anak dan ayah itu dipertemukan polisi di kantor Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ya Allah, Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali," ucap DN kepada wartawan seusai dipertemukan dengan anaknya yang hilang selama sepekan, di Makassar, Minggu (9/11/2025).

DN tidak bisa berkata-kata banyak saat bertemu anaknya, selain rasa syukur dan bahagia bercampur haru. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian dan masyarakat yang terus menyuarakan di media sosial.

DN sebelumnya mengatakan akan memaafkan para pelaku penculik putrinya tersebut asalkan dikembalikan dengan selamat. Selain itu, dia tidak peduli kondisi para pelakunya.

"Saya yakin dan tahu dia masih ada (hidup). Kalau pelaku masih ada di Makassar, sebagai orang tua saya mohon dengan sangat mengembalikan anak saya. Insyaallah saya ikhlaskan semua kesalahannya, saya akan memaafkannya," tuturnya.

Kasus penculikan hingga menjurus ke perdagangan orang terjadi pada hari Minggu (2/11) lalu di Kota Makassar.

Awalnya, sekitar pukul 08.00 WIB, korban B dibawa oleh orang tuanya (pelapor) bermain di taman Pakui sekitar lapangan tenis di kota itu.