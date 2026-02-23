Momen Buka Puasa Bersama Satukan Warga Terdampak Banjir Aceh

jpnn.com, ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar buka puasa bersama penyintas banjir dan longsor di meunasah darurat Desa Manyang Cut, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kehangatan Ramadan bagi warga terdampak bencana.

Suasana berbuka berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Meski sebagian warga masih tinggal di pengungsian maupun rumah terdampak, antusiasme terlihat saat mereka berkumpul di meunasah darurat.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut pada hari pertama Ramadan.

"Kegiatan berbuka puasa bersama juga dapat terlaksana dengan lancar dan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

Menurut Saidah, Ramadan menjadi momentum penting untuk memulihkan semangat masyarakat yang tengah bangkit dari musibah.

Melalui kegiatan ini, warga yang sebelumnya terpencar di berbagai titik pengungsian dapat kembali berkumpul dan saling menguatkan.

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS menyediakan berbagai menu berbuka, termasuk ayam goreng khas Aceh yang disambut antusias oleh para penyintas.