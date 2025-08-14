Momen Bupati Pati Dilempari Sendal, Sudewo Ogah Mengundurkan Diri
jpnn.com - Ada momen Bupati Pati Sudewo dilempari sendal hingga botol air mineral oleh pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mengundurkan diri, Rabu (13/8/2025).
Unjuk rasa di Pati kemarin berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.
Namun, kehadiran Sudewo dari dalam mobil polisi berlapis baja itu justru memicu aksi kemarahan demonstran.
Sudewo yang baru menyampaikan salam mulai dilempari pengunjuk rasa dengan botol air mineral hingga sendal.
Kondisi itu membuat Sudewo kembali masuk ke dalam mobil polisi dan dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.
Setelah aksi unjuk rasa berakhir, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa,
Ada momen Bupati Pati Sudewo dilempari sendal oleh pengunjuk rasa, tetapi Sudewo ogah mengundurkan diri atas tuntutan massa. Ada mekanisme yang harus dilalui.
