Momen Bupati Pati Dilempari Sendal, Sudewo Ogah Mengundurkan Diri

Foto tangkapan layar saat Bupati Pati Sudewo dilempari sendal dan botol air mineral saat menemui pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mengundurkan diri di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/HO-Screenshot.

jpnn.com - Ada momen Bupati Pati Sudewo dilempari sendal hingga botol air mineral oleh pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mengundurkan diri, Rabu (13/8/2025).

Unjuk rasa di Pati kemarin berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.

Momen Bupati Pati Dilempari Sendal, Sudewo Ogah Mengundurkan DiriAksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

Namun, kehadiran Sudewo dari dalam mobil polisi berlapis baja itu justru memicu aksi kemarahan demonstran.

Sudewo yang baru menyampaikan salam mulai dilempari pengunjuk rasa dengan botol air mineral hingga sendal.

Kondisi itu membuat Sudewo kembali masuk ke dalam mobil polisi dan dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.

Setelah aksi unjuk rasa berakhir, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa,

