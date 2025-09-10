Momen Gemas Raisa Pasangkan Kacamata Untuk Afgan di Panggung
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Raisa membawa kejutan untuk para penggemarnya di panggung festival musik Pestapora 2025, pada Minggu (7/9).
Raisa mendadak memanggil Afgan seusai membawakan lagu Ternyata Tanpamu (Cantik), yang berasal dari album terbarunya.
Kehadiran Afgan ini pun mengundang antusiasme dan sorak riuh dari penonton yang hadir. Keduanya membawakan lagu duet mereka bertajuk Percayalah, yang sempat hits pada 2015, lalu.
Sebelum memulai duetnya, Raisa tak bisa menyembunyikan rasa senangnya bisa kembali berduet dengan Afgan.
Menurut Raisa, lagu tersebut memang paling terbaik ketika dibawakan duet bersama Afgan di panggung mana pun.
"Aku duet sama siapa pun, aku duet di manapun, kalau bukan kamu tuh rasanya beda banget," kata Raisa di panggung Pestapora 2025, Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Guna menambah suasana nostalgia, Raisa menyiapkan kejutan lain dengan membawa kacamata khas Afgan sewaktu berduet dengannya pada 2015.
Dia lantas memasangkan kacamata dengan bingkai tipis khas tersebut di mata Afgan.
Raisa bikin gemas dengan momen memasangkan kacamata untuk Afgan di atas panggung Pestapora.
