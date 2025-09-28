Momen Gibran Sambut Prabowo yang Pulang dari Luar Negeri, Lihat

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu sore (27/9/2025).

Diketahui Presiden Prabowo kembali ke tanah air seusai merampungkan lawatannya ke empat negara.

Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 15.30 WIB setelah menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

Presiden menyampaikan bahwa lawatannya ke luar negeri kali ini membawa capaian penting bagi Indonesia.

Capaian itu baik dalam bidang diplomasi, ekonomi, pertahanan, maupun hubungan antarbangsa setelah Prabowo berpidato di sidang umum PBB.

"Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tetapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita (Indonesia, red) dapat sambutan yang baik di mana-mana. Dan, alhamdulillah pertemuan-pertemuan di PBB sangat produktif," ujarnya.

Selama kunjungan, menurut Presiden, dirinya melakukan sejumlah agenda strategis, seperti menyampaikan pandangan Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York.

Lalu menjadi saksi penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) di Kanada.