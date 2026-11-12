Momen Gibran Temui Prabowo di Istana Sebelum Serahkan Pengunduran Diri ke MPR
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (12/11).
Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran datang sekitar 10.19 WIB dengan iring-iringan sebanyak empat mobil.
Gibran terpantau tak lagi menggunakan mobil dinas, dan hanya memakai mobil pribadi.
Setelah bertemu Prabowo, Gibran keluar dari Istana Merdeka dengan diantar oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninggalkan Istana Presiden sekitar pukul 10.47 WIB.
Gibran lalu menuju kantor DPR/MPR RI untuk menyerahkan dokumen pengunduran dirinya.
Adapun, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya polemik mengenai ijazah pendidikan. (dit/jpnn)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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