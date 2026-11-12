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Momen Gibran Temui Prabowo di Istana Sebelum Serahkan Pengunduran Diri ke MPR

Momen Gibran Temui Prabowo di Istana Sebelum Serahkan Pengunduran Diri ke MPR
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Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (12/11). Foto: dokumentasi istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (12/11).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran datang sekitar 10.19 WIB dengan iring-iringan sebanyak empat mobil.

Gibran terpantau tak lagi menggunakan mobil dinas, dan hanya memakai mobil pribadi.

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Setelah bertemu Prabowo, Gibran keluar dari Istana Merdeka dengan diantar oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninggalkan Istana Presiden sekitar pukul 10.47 WIB.

Gibran lalu menuju kantor DPR/MPR RI untuk menyerahkan dokumen pengunduran dirinya.

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Adapun, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya polemik mengenai ijazah pendidikan. (dit/jpnn)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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