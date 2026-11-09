Momen Hari Pahlawan, Gema Keadilan Berharap Gibran Berbesar Hati Mundur dari Wapres

jpnn.com - JAKARTA - Generasi Muda Keadilan (Gema Keadilan) mewanti-wanti Gibran Rakabuming Raka untuk berbesar hati mundur dari jabatan wakil presiden. Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh berharap momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dapat dimaknai Gibran dengan kebesaran hati untuk mundur dari jabatan wapres.

Setidaknya dengan langkah itu, kata dia, Gibran dapat bersikap seperti pahlawan yang tak ingin generasi muda, baik Gen Z, Alpha maupun Betha, tidak antipati terhadap pendidikan.

“Jangan sampai anak muda, Gen Z jadi malas sekolah karena menilai ada nepotisme, ada jalan tol yang menyebabkan mereka tersingkir. Seharusnya selaku anak bangsa, apalagi besok hari pahlawan, seharusnya (Gibran) menjadi pahlawan dengan mundur," kata Rahmat Saleh dalam keterangan resminya, Senin (9/11).

Dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?”, Senin (9/11/2026), Rahmat Saleh menuturkan bahwa penolakan mundur Gibran akan berdampak pada antipati generasi muda terhadap pemerintah dan dunia pendidikan di Indonesia.

"Kekhawatiran anak muda, proses (pencalonan Gibran dengan kecacatan administrasi ijazah ini adalah privilage, adanya jalan tol diberikan kepada seseorang mendapatkan sesuatu. Anak muda waswas dan khawatir. Sekelas pimpinan negara bisa begitu apalagi untuk kesempatan pekerjaan," ungkap Rahmat Saleh.

Lebih lanjut dia mengatakan DPR juga dapat menggunakan hak menyatakan pendapat dan mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran. Terlebih lagi, kata dia, dua lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah telah menyatakan tidak adanya ijazah SMA Gibran dan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tidak sah dan dibatalkan.

"Apalagi Suket Kementerian Pendidikan dinyatakan tidak berlaku. Dua lembaga (MK dan MA) sudah mendukung cacatnya administrasi ijazah Gibran). Hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat layak dilakukan (untuk mengusulkan pemakzulan),” kata Rahmat Saleh.

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