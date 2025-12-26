Momen Haru Korban Banjir di Aceh Hadiahkan Durian ke Petugas Pengantar Bantuan

menu
Momen mengharukan yang menunjukkan warga terdampak bencana menghadiahkan beberapa butir durian kepada awak helikopter pengantar logistik ke wilayah mereka yang terisolasi, di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Foto: dokumentasi Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video mengharukan viral di media sosial yang menunjukkan warga terdampak bencana menghadiahkan beberapa butir durian kepada awak helikopter pengantar logistik ke wilayah mereka yang terisolasi.

Momen mengharukan itu terjadi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana menjelaskan bahwa akses darat menuju wilayah terdampak di Kecamatan Pining hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui.

Lantaran jalur darat terputus, jalur udara menjadi satu-satunya pilihan untuk mendistribusikan bantuan logistik.

“Pada Selasa (23/12), helikopter Caracal TNI Angkatan Udara diterjunkan untuk mengangkut sekitar 1.000 kilogram logistik ke Desa Ekan,” ucap Nyoman dalam keterangannya, pada Jumat (26/12).

Seusai helikopter mendarat dan proses penurunan logistik selesai, terjadi momen yang menghangatkan hati.

Sejumlah warga mendekat, membawa beberapa butir durian, lalu menyerahkannya kepada awak helikopter.

Tanpa banyak kata, pemberian sederhana itu menjadi ungkapan terima kasih atas bantuan yang telah sampai.

