Momen Haru Megawati Umrah Bareng Keluarga, Prananda Cukur Rambut Ibu

jpnn.com, MAKKAH - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, pada Sabtu (14/2) sore waktu setempat. Di balik rangkaian ibadah yang berlangsung khidmat, terdapat momen hangat yang mewarnai perjalanan spiritual keluarga besar putri Proklamator Bung Karno tersebut.

Megawati tidak sendiri dalam menjalankan rangkaian umrah. Ia didampingi oleh putra dan putrinya, M Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut hadir mendampingi Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP bidang Agama (nonaktif).

Ibadah diawali dengan mengambil miqat di Masjid Tan'im. Setibanya di Masjidil Haram melalui jalur Royal Guest House, Megawati terlebih dahulu menunaikan salat sunah sebelum masuk waktu Asar. Rombongan kemudian memulai rangkaian umrah dengan bimbingan Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, sementara doa-doa selama tawaf dipimpin oleh Gus Mis, panggilan akrab Zuhairi Misrawi.

Proses tawaf berjalan dengan khusyuk. Megawati bersama kedua anaknya larut dalam doa, memanjatkan permohonan tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Usai tawaf dan sai, rangkaian ibadah pun tiba pada puncaknya, yakni tahalul atau mencukur rambut.

Saat proses pencukuran rambut itulah kehangatan keluarga terpancar. Awalnya, Ustadz Muhammad Hafidz Makmun yang bertindak sebagai pembimbing umrah mencukur rambut Prananda. Kemudian, momen haru terjadi ketika Prananda bergantian mencukur rambut ibundanya, Megawati, serta adiknya Puan Maharani dan istrinya, Nancy Prananda.

"Tolong rambut yang di belakang ya," kata Puan kepada Prananda sambil tersenyum saat proses pencukuran berlangsung.

Megawati dengan penuh kelembutan turut membantu menyingkapkan kerudung Puan agar sang putra leluasa mencukur rambut sang adik. Setelahnya, giliran Nancy Prananda yang rambutnya dicukur oleh suaminya.

Seusai semua prosesi tahalul selesai, suasana semakin hangat. Puan langsung mendekat dan memberikan kecupan serta pelukan hangat kepada ibundanya, Megawati. Momen serupa dilakukan oleh Prananda dan Nancy kepada sang ibu. Megawati yang menerima pelukan dari anak dan menantunya itu tampak sumringah penuh kebahagiaan.