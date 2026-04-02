Momen Haru Pertemuan Reda Gaudiamo dan Ibu Farida, Kisah Nyata di Balik Na Willa

jpnn.com, SURABAYA - Momen haru dan hangat tercipta dalam nobar film Na Willa di Tunjungan Plaza 1 XXI, Surabaya pada Selasa, 31 Maret 2026.

Untuk pertama kalinya dalam momen yang begitu istimewa, penulis sekaligus inspirasi cerita Na Willa, Reda Gaudiamo, kembali dipertemukan dengan sahabat masa kecilnya, Ibu Farida, sosok nyata yang turut hidup dalam cerita film tersebut.

Keduanya merupakan bagian dari kisah nyata di balik Na Willa, yang diangkat dari pengalaman masa kecil Reda di Krembangan, Surabaya.

Setelah lebih dari enam dekade, dua sahabat kecil itu kembali duduk berdampingan di dalam bioskop, menyaksikan potongan-potongan memori masa kecil yang kini hidup di layar lebar.

Suasana menjadi begitu emosional ketika beberapa adegan di film Na Willa membuat Ibu Farida berkaca-kaca. Salah satunya adalah adegan ketika Na Willa ingin ikut mengaji bersama Farida, momen sederhana yang kini terasa begitu dalam dan penuh makna.

Dalam film itu, Farida diperankan oleh Freya Mikhayla, sementara Na Willa diperankan oleh Luisa Adreena. Sosok Farida digambarkan sebagai anak yang ceria, tidak bisa mengucap huruf ‘R’, dan menjadi teman terdekat Willa, yang merupakan sosok dari Reda kecil.

Keduanya menghadirkan kembali dinamika persahabatan masa kecil yang jujur, hangat, dan penuh keceriaan, sebuah refleksi dari kisah nyata yang pernah terjadi.

“Terima kasih yang sudah menonton Na Willa. Apa lagi yang sudah menonton berkali-kali. Saya sangat berharap, film ini bisa membawa teman-teman kembali bahagia, kembali ke masa kecil, bisa tetap bertemu dan menyambung hubungan dengan teman lamanya,” ungkap Reda Gaudiamo.