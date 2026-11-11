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Momen Haru Prabowo Saat Anak Sekolah Rakyat Persembahkan Lagu Presidenku

Momen Haru Prabowo Saat Anak Sekolah Rakyat Persembahkan Lagu Presidenku
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Siswi kelas VII Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Nagan Raya, Aceh, itu menjadi vokalis utama dalam paduan suara yang mempersembahkan lagu berjudul "Presidenku", Rabu (11/11/2026). Foto: Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Suara merdu Putri Mauliza (13) mengalun di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Siswi kelas VII Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Nagan Raya, Aceh, itu menjadi vokalis utama dalam paduan suara yang mempersembahkan lagu berjudul "Presidenku", Rabu (11/11/2026).

Putri memimpin nyanyian yang diikuti ratusan siswa Sekolah Rakyat Nagan Raya.

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Suara mereka berpadu memenuhi aula sekolah, berisi doa, dan ucapakan terima kasih kepada Presiden yang datang meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya.

"Presidenku tetaplah kuat, meski ada yang tak sepakat," ucap Putri mengawali lagu tersebut dengan suara lembutnya.

Penggalan lagu itu mengawali persembahan anak-anak Sekolah Rakyat. Putri kemudian melanjutkan bait yang menggambarkan doa seorang anak ketika Presiden menghadapi celaan dan perbedaan pendapat.

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"Saat namamu jadi celaan, aku kirim doa pelan-pelan," demikian penggalan lirik berikutnya yang dinyanyikan Putri bersama ratusan siswa.

Nyanyian itu berlanjut dengan harapan agar hati Presiden senantiasa kuat dan tetap teguh dalam perjuangan.

Suara merdu Putri Mauliza (13) mengalun di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Silakan disimak di sini.

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