Momen Haru, Seskab Teddy Bikin Gubernur Pramono Menitikkan Air Mata

jpnn.com, JAKARTA - Suasana penuh haru mewarnai kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Gedung Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (27/7/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Seskab Teddy Indra Wijaya ke Gedung Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (27/7/2026). Foto: Source for JPNN

Baca Juga: Gubernur Pramono Anung Bentuk Tim Khusus untuk Awasi Perbaikan Sekolah di Jakarta

Dalam acara yang dihadiri keluarga besar Sekretariat Kabinet tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pidato yang mengenang perjalanan kariernya bersama Pramono Anung hingga membuat mantan atasannya itu tak kuasa menahan air mata.

Di hadapan para pegawai Setkab, Teddy mengawali sambutannya dengan mengungkapkan kebanggaan seluruh keluarga besar Sekretariat Kabinet atas kehadiran Pramono yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Beliau tidak tahu seluruh pegawai menyambut Bapak datang ke sini. Beberapa kali para pegawai ingin bertemu Bapak. Saya pun beberapa kali ingin bertemu beliau. Kita semua bangga, alumni Sekretariat Kabinet menjadi kepala daerah," ujar Seskab Teddy.

Teddy kemudian mengenang awal pertemuannya dengan Pramono sekitar 10 tahun lalu ketika dirinya masih bertugas sebagai perwira muda yang mengantarkan berkas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

"10 tahun lalu saya bertemu Pak Seskab Pramono Anung. Pekerjaan saya saat itu hanya mengantar-antar berkas. Orang bahkan tidak tahu nama saya, paling hanya melihat dari name tag," tuturnya.