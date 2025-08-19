menu
Momen HUT RI, TNI AL Kibarkan Merah Putih di Lebanon

Anggota satgas MTF TNI Konga XXVII-P/UNIFIL mengibarkan bendera Merah Putih saat upacara HUT Ke-80 RI di kantor KBRI Lebanon, Minggu (17/8/2025). ANTARA/HO-Pen Koarmada RI

jpnn.com, LEBANON - TNI Angkatan Laut (AL) melalui Satgas MTF TNI Konga XXVII-P/UNIFIL mengibarkan bendera Merah Putih di Lebanon dalam rangka upacara peringatan HUT Ke-80 RI, Minggu (17/8).

Dalam siaran pers resmi yang diterima, Senin, upacara tersebut dilakukan personel TNI AL di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lebanon, di sela-sela tugas misi perdamaian.

Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendratamenjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat rasa nasionalisme anggota TNI dan warga negara Indonesia yang ada di Lebanon.

"Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa meskipun berada jauh dari tanah air, semangat nasionalisme tetap hidup, serta menegaskan komitmen TNI dalam mendukung perdamaian dunia," kata Denih dikutip dari Antara.

Denih mengatakan upacara ini dipimpin oleh oleh Dubes LBBP RI Lebanon Dicky Komar sebagai Inspektur Upacara dan Wadansatgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL Letkol Laut (P) Zakaria A. Rijal sebagai komandan upacara.

Para peserta upacara terdiri dari anggota Satgas, pegawai KBRI dan mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon.

Menurut dia, dengan adanya kegiatan ini diharapkan TNI AL dapat menyalurkan semangat kemerdekaan kepada para WNI di Lebanon.

"Kehadiran personel tidak hanya membawa nama TNI Angkatan Laut, tetapi juga mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persahabatan dan kehormatan di dunia internasional," jelas Denih.

TNI Angkatan Laut mengibarkan bendera Merah Putih di Lebanon dalam rangka upacara peringatan HUT RI.

