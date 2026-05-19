Momen Inara Rusli Menengok Anak Virgoun dan Lindi Fitriyana

Inara Rusli menengok anak Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/lindifitriyana

jpnn.com, JAKARTA - Istri Virgoun, Lindi Fitriyana yang baru saja melahirkan, ternyata telah ditengok oleh Inara Rusli.

Momen tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia memperlihatkan kedatangan Inara Rusli yang merupakan mantan istri Virgoun.

Inara Rusli tampak menjenguk anak Virgoun dan Lindi Fitriyana yang baru lahir.

Lindi Fitriyana lantas mengungkapkan rasa terima kasih karena telah menjenguknya dan buah hati.

"Terima kasih ya Chionya sudah dijengukin Mommy Ina sama Kakak Laeelong @mommy_starla @euisyuningsih72," ungkap Lindi Fitriyana.

Momen tersebut mengisyaratkan hubungan Lindi Fitriyana dan Virgoun dengan Inara Rusli baik-baik saja.

Inara Rusli juga tampaknya bakal dipanggil mami oleh anak Virgoun dan Lindi Fitriyana.

Sebelumnya, Virgoun dan Lindi Fitriyana baru saja dikaruniai seorang putra yang diberi nama Perfexio Muthmain Virgoun.

Istri Virgoun, Lindi Fitriyana membagikan sebuah momen manis melalui akunnya di Instagram.

