Momen Irjen Agus Suryonugroho Cegat Truk Sumbu 3 di Gerbang Tol Pejagan

jpnn.com, JAWA TENGAH - Sebuah momen menarik terekam saat Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho melakukan pemantauan arus di Gerbang Tol Pejagan, Jawa Tengah, pada Kamis (26/3).

Jenderal bintang dua itu mencegat sebuah truk sumbu 3 yang nekat ingin melintas di ruas jalan tol meski dilarang selama masa arus balik Lebaran 2026.

Dalam pantauan di lapangan, Irjen Agus langsung menghampiri sang sopir truk untuk meminta klarifikasi.

Tanya jawab singkat sempat terjadi saat sang sopir tampak tertunduk lesu saat ditanya mengenai pelanggaran tersebut.

"Ini berangkat dari mana?" tanya Irjen Agus.

Sopir tersebut menjawab singkat sembari menunjuk arah perjalanannya. "Dari sini Pak," ucapnya pelan.

Eks Kapolda Jateng itu kemudian mempertanyakan kesadaran sang sopir mengenai aturan pembatasan operasional kendaraan sumbu 3 selama masa mudik dan balik Lebaran 2026.

"Ini tau sumbu 3? Kenapa masih jalan? Yang nyuruh perusahaannya apa kamu sendiri?" cecar Irjen Agus.