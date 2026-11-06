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Momen Jokowi Menunjukkan Ijazah, Roy Suryo Tertawa, Ada Kata Palsu

Momen Jokowi Menunjukkan Ijazah, Roy Suryo Tertawa, Ada Kata Palsu
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat bersaksi pada sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya di persidangan terhadap Roy Suryo dalam perkara pencemaran nama baik, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11) menjadi perhatian kolumnis kondang Dahlan Iskan.

Jokowi hadir di persidangan itu sebagai saksi untuk perkara yang membuat Roy menjadi terdakwa.

Momen Jokowi Menunjukkan Ijazah, Roy Suryo Tertawa, Ada Kata PalsuPresiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menunjukkan ijazah S1 UGM saat bersaksi pada sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

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Dahlan menilai momentum Jokowi hadir di pengadilan itu sepertinya juga dipakai sekalian untuk show of force: Bahwa Jokowi masih begitu dicintai pendukungnya.

"Juga untuk konsolidasi PSI –seberapa besar bisa mengerahkan massa. Pukul 08.30, Jokowi tiba di pengadilan. Dielu-elukan. Disanjung-sanjung," kata Dahlan dalam tulisannya di kolom Disway, edisi Jumat (6/11/2026).

Saat hadir ke pengadilan, Jokowi didampingi dua anaknya: Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu.

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Jokowi pakai baju batik cokelat muda dan berkopiah. Menurut Dahlan, daya jalan, raut wajah, bahkan senyum Jokowi yang dingin mengesankan seperti gaya saat suami Iriana itu masih jadi penguasa.

Pada persidangan kemarin juga momen kali pertama Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazah di persidangan terhadap Roy Suryo dalam perkara pencemaran nama baik.

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