Momen Kapolda dan Wakapolda Riau Berburu Takjil di Hari Pertama Puasa

jpnn.com, RIAU - Ibadah puasa tak menyurutkan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam berolahraga.

Di sela-sela kesehariannya menjelang berbuka puasa, Kapolda bersama Wakapolda Brigjen Hengki Haryadi jalan sore bersama.

Irjen Herry Heryawan dan Brigjen Hengki Haryadi berjalan bareng sejumlah pejabat utama Polda Riau, Kamis (19/2/2026) sore.

Sambil jalan sore, Kapolda dan Wakapolda bersama rombongan berburu takjil di kawasan Gobah, Kota Pekanbaru.

Di bulan puasa, kawasan Gobah yang tak jauh dari Markas Polda Riau berubah menjadi tempat kuliner.

Berbagai penganan takjil yang beraneka ragam disajikan oleh para pedagang di stan tenda biru.

Kedua jenderal lulusan Akpol 1996 itu kemudian melihat-lihat sajian menu berbuka puasa yang disajikan para pedagang.

Keduanya berjalan santai berbaur dengan masyarakat dan menyempatkan diri berbincang dengan pedagang.